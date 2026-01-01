Скидки
Матвей Сафонов записал видеообращение с поздравлениями с Новым годом

Матвей Сафонов записал видеообращение с поздравлениями с Новым годом
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал новогоднее видеообращение к фанатам на фоне украшенной ёлки.

«Поздравляю всех с наступающими праздниками! Добиваться целей в новом году, быть уверенными в себе, ни в чём не сомневаться. Спасибо всем за поддержку! Желаю каждому из вас провести этот замечательный праздник в компании родных и близких! С Новым годом!» — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Сафонов перешёл в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За этот период вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Как Сафонов стал героем ФИФА:

