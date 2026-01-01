Сборная Алжира уверенно обыграла Экваториальную Гвинею и вышла в 1/8 финала Кубка Африки

Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Экваториальной Гвинеи и Алжира. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали алжирцы. Встреча состоялась на стадионе «Мула Эль-Хассан» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Пасифик Ндабихавенимана (Бурунди).

На 19-й минуте счёт в матче открыл защитник алжирцев Зинеддин Белаид. Через шесть минут хавбек номинальных гостей Фарес Шаиби удвоил преимущество. Ещё до перерыва полузащитник «лис пустыни» Ибрахим Маза забил третий мяч. Единственный мяч свой мяч в этой встрече Экваториальная Гвинея смогла забить на 50-й минуте. Его автором стал Эмилио Нсуэ.

После этой игры Алжир завершил групповой этап с девятью очками в турнирной таблице группы E. Экваториальная Гвинея не набрала ни одного очка, заняв четвёртое место в группе. Теперь Алжир сыграет в 1/8 финала турнира с ДР Конго, а национальная команда Экваториальной Гвинеи завершила своё участие в соревновании.

Победители футбольных турниров-2025: