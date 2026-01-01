Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экваториальная Гвинея — Алжир, результат матча 1 января 2025, счёт 1:3, 3-й тур группового этапа Кубка Африки — 2026

Сборная Алжира уверенно обыграла Экваториальную Гвинею и вышла в 1/8 финала Кубка Африки
Комментарии

Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Экваториальной Гвинеи и Алжира. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали алжирцы. Встреча состоялась на стадионе «Мула Эль-Хассан» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Пасифик Ндабихавенимана (Бурунди).

Кубок африканских наций . Группа E. 3-й тур
31 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
1 : 3
Алжир
0:1 Белаид – 19'     0:2 Шаиби – 25'     0:3 Маза – 32'     1:3 Нсуэ – 50'    

На 19-й минуте счёт в матче открыл защитник алжирцев Зинеддин Белаид. Через шесть минут хавбек номинальных гостей Фарес Шаиби удвоил преимущество. Ещё до перерыва полузащитник «лис пустыни» Ибрахим Маза забил третий мяч. Единственный мяч свой мяч в этой встрече Экваториальная Гвинея смогла забить на 50-й минуте. Его автором стал Эмилио Нсуэ.

После этой игры Алжир завершил групповой этап с девятью очками в турнирной таблице группы E. Экваториальная Гвинея не набрала ни одного очка, заняв четвёртое место в группе. Теперь Алжир сыграет в 1/8 финала турнира с ДР Конго, а национальная команда Экваториальной Гвинеи завершила своё участие в соревновании.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Как загадать желание на Новый год, чтобы точно сбылось: инструкция спортивного психолога
Как загадать желание на Новый год, чтобы точно сбылось: инструкция спортивного психолога

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android