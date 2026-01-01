Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судан — Буркина-Фасо, результат матча 1 января 2025, счёт 0:2, 3-й тур группового этапа Кубка Африки — 2026

Сборная Буркина-Фасо переиграла Судан. Обе команды вышли в 1/8 финала Кубка Африки
Комментарии

Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Судана и Буркина-Фасо. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «жеребцы». Встреча состоялась на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Амин Омар (Египет).

Кубок африканских наций . Группа E. 3-й тур
31 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
1 : 3
Алжир
0:1 Белаид – 19'     0:2 Шаиби – 25'     0:3 Маза – 32'     1:3 Нсуэ – 50'    

На 16-й минуте счёт в матче открыл форвард сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре. Окончательный результат на 85-й минуте установил защитник «жеребцов» Арсен Куасси. Отметим, на 24-й минуте встречи полузащитник Судана Аль-Джезоли Нух не реализовал 11-метровый удар.

После этой игры национальная команда Буркина-Фасо завершила групповой этап на втором месте с шестью очками в турнирной таблице группы E. Судан набрал три очка, заняв третье место место в группе. Теперь Буркина-Фасо сыграет в 1/8 финала турнира с победителем группы F Кот-д'Ивуаром, а сборная Судана на данной стадии встретится с лидером группы D — Сенегалом.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Сборная Алжира уверенно обыграла Экваториальную Гвинею и вышла в 1/8 финала Кубка Африки

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android