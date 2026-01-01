Сборная Буркина-Фасо переиграла Судан. Обе команды вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Судана и Буркина-Фасо. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «жеребцы». Встреча состоялась на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Амин Омар (Египет).

На 16-й минуте счёт в матче открыл форвард сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре. Окончательный результат на 85-й минуте установил защитник «жеребцов» Арсен Куасси. Отметим, на 24-й минуте встречи полузащитник Судана Аль-Джезоли Нух не реализовал 11-метровый удар.

После этой игры национальная команда Буркина-Фасо завершила групповой этап на втором месте с шестью очками в турнирной таблице группы E. Судан набрал три очка, заняв третье место место в группе. Теперь Буркина-Фасо сыграет в 1/8 финала турнира с победителем группы F Кот-д'Ивуаром, а сборная Судана на данной стадии встретится с лидером группы D — Сенегалом.

