Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мозамбик — Камерун, результат матча 1 января 2025, счёт 1:2, 3-й тур группового этапа Кубка Африки — 2026, Ву, Ньямси

Сборная Камеруна одолела Мозамбик в матче Кубка Африки. Ву и Ньямси сыграли
Комментарии

Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Мозамбика и Камеруна. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «неукротимые львы». Встреча состоялась на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко).

Кубок африканских наций . Группа F. 3-й тур
31 декабря 2025, среда. 22:00 МСК
Мозамбик
Окончен
1 : 2
Камерун
1:0 Катамо – 23'     1:1 Нене – 28'     1:2 Кофане – 55'    

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Мозамбика Джени Катамо. Через пять минут камерунцы сравняли счёт. Мяч в собственные ворота срезал защитник номинальных хозяев поля Нене. Во втором тайме форвард национальной команды Камеруна Кристиан Кофане установил окончательный результат, вырвав победу для своей команды.

Отметим, защитник московского «Локомотива» Жоржиньо Ньямси провёл во встрече все 90 минут и отметился жёлтой карточкой. Игрок обороны московского «Спартака» Кристофер Ву вышел на замену на 42-й минуте матча, доиграв его до конца. На его счету также «горчичник».

После этой игры национальная команда Камеруна завершила групповой этап на втором месте с семью очками в турнирной таблице группы F. Мозамбик набрал три очка, заняв третье место место в группе. Теперь Камерун сыграет в 1/8 финала турнира со второй командой группы B — ЮАР, а сборная Мозамбика на данной стадии встретится с лидером группы С — Нигерией.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Сборная Буркина-Фасо переиграла Судан. Обе команды вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android