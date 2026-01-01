Сборная Камеруна одолела Мозамбик в матче Кубка Африки. Ву и Ньямси сыграли

Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Мозамбика и Камеруна. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «неукротимые львы». Встреча состоялась на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко).

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Мозамбика Джени Катамо. Через пять минут камерунцы сравняли счёт. Мяч в собственные ворота срезал защитник номинальных хозяев поля Нене. Во втором тайме форвард национальной команды Камеруна Кристиан Кофане установил окончательный результат, вырвав победу для своей команды.

Отметим, защитник московского «Локомотива» Жоржиньо Ньямси провёл во встрече все 90 минут и отметился жёлтой карточкой. Игрок обороны московского «Спартака» Кристофер Ву вышел на замену на 42-й минуте матча, доиграв его до конца. На его счету также «горчичник».

После этой игры национальная команда Камеруна завершила групповой этап на втором месте с семью очками в турнирной таблице группы F. Мозамбик набрал три очка, заняв третье место место в группе. Теперь Камерун сыграет в 1/8 финала турнира со второй командой группы B — ЮАР, а сборная Мозамбика на данной стадии встретится с лидером группы С — Нигерией.

