Габон — Кот-д'Ивуар, результат матча 1 января 2026, счёт 2:3, 3-й тур группового этапа Кубка Африки — 2026

Кот-д'Ивуар отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с Габоном на Кубке Африки
Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Габона и Кот-д'Ивуара. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «слоны», при этом, по ходу встречи они. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» (Марракеш, Марокко).

Кубок африканских наций . Группа F. 3-й тур
31 декабря 2025, среда. 22:00 МСК
Габон
Окончен
2 : 3
Кот-д'Ивуар
1:0 Канга – 11'     2:0 Буанга – 21'     2:1 Крассо – 44'     2:2 Гессан – 84'     2:3 Туре – 90+1'    

На 11-й минуте полузащитник сборной Габона Гелор Канга открыл счёт в матче. Через 10 минут габонский форвард Дени Буанга упрочил преимущество номинальных хозяев. На 44-й минуте встречи ивуарийский нападающий Жан-Филипп Крассо открыл счёт голам своей команды в данной встрече. На 84-й минуте мяч хавбека Эванна Гессана сделал счёт ничейным, а в компенсированное ко второму тайму время победный для «слонов» мяч отправил в сетку полузащитник Базумана Туре.

После этой игры национальная команда Кот-д'Ивуара завершила групповой этап на первом месте с семью очками в турнирной таблице группы F. Габон не набрал ни одного очка, заняв четвёртое место место в группе. Теперь Кот-д'Ивуар сыграет в 1/8 финала турнира со второй командой группы E — Буркина-Фасо, а сборная Габона завершила своё выступление на соревновании.

