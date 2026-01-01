Кот-д'Ивуар отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с Габоном на Кубке Африки

Завершён матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Габона и Кот-д'Ивуара. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «слоны», при этом, по ходу встречи они. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» (Марракеш, Марокко).

На 11-й минуте полузащитник сборной Габона Гелор Канга открыл счёт в матче. Через 10 минут габонский форвард Дени Буанга упрочил преимущество номинальных хозяев. На 44-й минуте встречи ивуарийский нападающий Жан-Филипп Крассо открыл счёт голам своей команды в данной встрече. На 84-й минуте мяч хавбека Эванна Гессана сделал счёт ничейным, а в компенсированное ко второму тайму время победный для «слонов» мяч отправил в сетку полузащитник Базумана Туре.

После этой игры национальная команда Кот-д'Ивуара завершила групповой этап на первом месте с семью очками в турнирной таблице группы F. Габон не набрал ни одного очка, заняв четвёртое место место в группе. Теперь Кот-д'Ивуар сыграет в 1/8 финала турнира со второй командой группы E — Буркина-Фасо, а сборная Габона завершила своё выступление на соревновании.

