Александр Мостовой поделился новогодним фото с клюшкой «Спартака»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой опубликовал новогоднюю фотографию с клюшкой «Спартака».

На фотографии экс-футболист сидит возле искусственной заснеженной ёлки, держит в руках уменьшенную версию хоккейной клюшки с логотипом московского «Спартака». На его шее висит копия детских старых коньков. На голове у Мостового шапка-ушанка. Сам же бывший полузащитник одет в цвета красно-белых.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. За это время футболист принял участие в 142 матчах за красно-белых, забил 48 голов и отдал две результативные передачи. В составе этой команды он дважды становился победителем чемпионата СССР, а также брал Кубок Федерации футбола СССР. Помимо этого, Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

