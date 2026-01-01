Определились все участники плей-офф Кубка Африки — 2026

Завершился заключительный игровой день 3-го тура Кубка африканских наций. По его итогу стали известны все участников плей-офф турнира.

Таким образом, в 1/8 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания.

Сенегал — Судан;

Мали — Тунис;

Марокко — Танзания;

ЮАР — Камерун;

Египет — Бенин;

Нигерия — Мозамбик;

Алжир — ДР Конго.

Матчи 1/8 финала пройдут в период с 3 января по 5 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Материалы по теме Кот-д'Ивуар отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с Габоном на Кубке Африки

Победители футбольных турниров-2025: