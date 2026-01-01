Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки — 2026

Завершился групповой этап Кубка африканских наций 2026 года. По его итогам стали известны все пары плей-офф турнира.

В 1/8 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

