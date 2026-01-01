Александр Мостовой опубликовал четверостишье в честь Нового года

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой опубликовал новогоднее поздравление в своём телеграм-канале.

«В двери Новый год стучится, Для всех праздник, он родной, Всем любви, добра и счастья, Поздравляю, Мостовой», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. За это время футболист принял участие в 142 матчах за красно-белых, забил 48 голов и отдал две результативные передачи. В составе этой команды он дважды становился победителем чемпионата СССР, а также брал Кубок Федерации футбола СССР. Помимо этого, Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

