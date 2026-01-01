Стали известны подробности по будущему Неймара. У бразильца истёк контакт с «Сантосом»

Звёздный нападающий «Сантоса» Неймар согласовал новый контакт с бразильским клубом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, 33-летний вингер будет выступать за клуб как минимум до декабря 2026 года.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом было рассчитано до 31 декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей за клуб в чемпионате Бразилии, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 10 млн.