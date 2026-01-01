Скидки
Футбол Новости

«Челси» может уволить Энцо Мареску 1 января — The Guardian

Футбольный клуб «Челси» близок к тому, чтобы уволить Энцо Мареску с поста главного тренера. Это может произойти сегодня, 1 января, сообщает журналист The Guardian Алекс Крук.

По информации источника, у Марески окончательно испортились отношения с руководством клуба. Особенную роль в этом сыграли последние результаты команды: у лондонцев 2 победы в 9 последних матчах. После матча с «Борнмутом» (2:2) Мареска сделал вид, что заболел, из-за чего не пришёл на пресс-конференцию: на самом деле он решил не идти, потому что недоволен ситуацией в клубе.

В 19 матчах английской Премьер-лиги лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

