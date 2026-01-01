Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я тебя очень люблю». Криштиану Роналду трогательно поздравил маму с днём рождения

«Я тебя очень люблю». Криштиану Роналду трогательно поздравил маму с днём рождения
Комментарии

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил с днём рождения свою маму Долореш Айверу, которой вчера, 31 декабря, исполнился 71 год.

«Поздравляю, мама! Спасибо за всё, за то, что ты есть, и за то, что ты всегда рядом со мной. Я тебя очень люблю», — написал Роналду, добавив свежее фото со своей мамой.

Фото: из личного архива Роналду

После 11 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Таавуна» на три очка.

В прошедшем 2025 году нападающий «Аль-Насра» в 14-й раз в профессиональной карьере достиг отметки в 40 забитых мячей за календарный год.

Материалы по теме
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Истории
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android