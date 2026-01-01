Скидки
Роберто Карлос сделал заявление о своём здоровье на фоне информации о проблемах с сердцем

Бывший защитник мадридского «Реала», махачкалинского «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос сделал официальное заявление на фоне распространяющейся в сети информации о том, что у него были выявлены проблемы с сердцем после обследования из-за тромба в ноге и он перенёс операцию.

«Хочу прояснить недавнюю информацию, которая распространяется в сети.

Недавно я перенёс профилактическую медицинскую процедуру, заранее запланированную вместе с моей медицинской командой. Процедура прошла успешно, и я чувствую себя хорошо. У меня не было сердечного приступа.

Я хорошо восстанавливаюсь и с нетерпением жду возвращения к полной физической форме и возобновления своих профессиональных и личных дел.

Искренне благодарю всех за сообщения с поддержкой, заботой и беспокойством. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства», — написал Карлос на своей странице в соцсети.

