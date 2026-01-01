Transfermarkt определил самого дорогого полузащитника в мировом футболе

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих полузащитников в мире по состоянию на сегодняшний день. По версии источника, звание самого дорогого полузащитника в футболе принадлежит хавбеку мадридского «Реала» и сборной Англии Джуду Беллингему. Стоимость 22-летнего футболиста «сливочных» оценивается в € 160 млн.

На втором месте в рейтинге дороговизны оказался 23-летний испанец Педри из «Барселоны» (€ 140 млн). Замыкает тройку самых дорогих полузащитников 22-летний Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии» (€ 130 млн).

Далее в рейтинге следуют сразу три футболиста с трансферным ценником € 120 млн: Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал») и Федерико Вальверде («Реал»).