Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о поддержке от руководства «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поддержке руководства клуба в сложные периоды. Он привёл в пример прошлый сезон: тогда результаты и игра «горожан» была нестабильна, но, по словам Гвардиолы, руководство оказывало команде серьезную поддержку.

«Каждый раз, когда я вспоминаю события прошлого сезона, я горжусь тем, чего мы добились как клуб. И горжусь тем, как мы справлялись с трудностями. Как руководство руководство клуба поддерживало нас, они постоянно подбадривали: «Вперёд, вперёд, вперёд!». Такое возможно только в этом невероятном клубе!» — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» занял в АПЛ третье место.

