Главная Футбол Новости

У экс-тренера «Динамо» и «Кубани» Петреску обнаружили рак — Daily Mail
Бывшему главному тренеру московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дану Петреску диагностировали рак, сообщает известное британское онлайн-издание Daily Mail. По данным источника, состояние румынского специалиста оценивается как непростое.

Во время профессиональной карьеры футболиста Петреску выступал за такие команды, как «Стяуа», «Дженоа», Фоджа», «Шеффилд Уэнсдей», «Челси» и некоторые другие.

Будучи тренером, Дан работал с «Рапидом» из Бухареста, краковской «Вислой», «Кубанью», «Динамо», «Аль-Араби», «Клужем» и корейским «Чонбук Хёндэ Моторс». В конце декабря Дану Петреску исполнилось 58 лет.

