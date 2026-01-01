Скидки
Экс-тренер «Краснодара» назвал отличительную особенность Флориана Вирца

Экс-тренер «Краснодара» назвал отличительную особенность Флориана Вирца
Главный тренер «Лидс Юнайтед» Даниэль Фарке, который в своё время работал в «Краснодаре», высказался о полузащитнике «Ливерпуля» и сборной Германии Флориане Вирце.

«Флориан Вирц — игрок с невероятным потенциалом. Я думаю, один он стоил больше, чем мы потратили за всё лето на всех наших новичков. «Ливерпуль» — это действующий победитель английской Премьер-лиги. Сейчас у них есть шанс вновь включиться в чемпионскую гонку, и в сложившихся обстоятельствах матч на «Энфилде» для нас 1 января — одна из самых сложных задач, которые только можно представить», — приводит слова Фарке Liverpool Echo.

«Лидс» сыграет с «Ливерпулем» в матче 19-го тура АПЛ сегодня, 1 января.

