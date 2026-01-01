«Вест Хэм» договорился о трансфере нового форварда — Плеттенберг

21-летний нападающий «Жил Висенте» Пабло продолжит карьеру в английской Премьер-Лиге. Футболист согласовал трансфер в лондонский «Вест Хэм Юнайтед», об этом информирует авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По сведениям источника, сделка согласована как на клубном, так и на личном уровне. Пабло подпишет с «молотобойцами» долгосрочный контракт. Сумма сделки составит € 23 млн.

Уже сегодня или завтра Пабло должен прибыть в «Вест Хэм» для прохождения медицинского обследования. Трансфер будет полностью оформлен до выходных.

У Пабло двойное гражданство — Бразилии и Португалии. В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате Португалии 13 матчей, забил 10 голов и отдал один результативный пас.