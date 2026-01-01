Скидки
Модрич — о татуировках: никогда мне не нравились. Но не имею ничего против тех, кто делает

Модрич — о татуировках: никогда мне не нравились. Но не имею ничего против тех, кто делает
Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич высказал своё отношение к татуировкам. По словам хавбека, они ему не нравятся.

– У всех футболистов есть татуировки, а у вас их нет. Почему?
– Потому что они мне не нравятся. Никогда не нравились. Или, может быть, чьи-то мне нравятся, иногда они хороши, но на коже других. На моей – нет. Конечно, я ничего не имею против тех, кто делает татуировки, — приводит слова Модрича Corriere della Sera.

Широкую известность Модричу принесли выступления за мадридский «Реал», в составе которого хорват выиграл множество трофеев. Также Лука выступал за «Динамо» Загреб и лондонский «Тоттенхэм». За «Милан» полузащитник играет с лета 2025 года.

Модрич: Моуринью особенный, прямолинейный и честный. Однажды он довёл Роналду до слёз
