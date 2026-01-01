Скидки
В Федерации футбола Румынии прокомментировали известие о наличии рака у Дана Петреску

Президент Федерации футбола Румынии Джино Йоргулеску прокомментировал известие о наличии рака у бывшего главного тренера «Кубани» и московского «Динамо» Дана Петреску.

«Я не знаю, что сказать, — ситуация деликатная. Пусть бог поможет Дану поправиться, ведь лекарство есть. Я не знаю точного диагноза, но понимаю, что это очень серьёзно. Он проходит курс химиотерапии. От таких новостей мне не по себе — мурашки бегут по коже», — приводит слова Йоргулеску Daily Mail.

Будучи тренером, Дан работал с «Рапидом» из Бухареста, краковской «Вислой», «Кубанью», «Динамо», «Аль-Араби», «Клужем» и корейским «Чонбук Хёндэ Моторс». В конце декабря Дану Петреску исполнилось 58 лет.

