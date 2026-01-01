Гави обратился к болельщикам «Барселоны» и подвёл итоги 2025 года

Полузащитник «Барселоны» Гави сделал новый пост в социальных сетях. Он подвёл итоги 2025 года и обратился к болельщикам каталонского клуба.

«Это был великолепный год, в котором я смог достичь многих целей, которые ставил перед собой. Я желаю всем здоровья и надеюсь, что смогу продолжать наслаждаться жизнью в лучшем клубе мира!» — написал Гави в социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги Гави провёл всего два матча за «Барселону». Он пропустил большую часть чемпионата из-за травмы. Ориентировочный срок возвращения испанца в основную обойму — февраль 2026 года. Гави стал одним из самых подешевевших футболистов Ла Лиги в последнем обновлении Transfermarkt. Он потерял в стоимости € 20 млн и теперь оценивается в € 40 млн.