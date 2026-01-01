Скидки
Орлов: у нас стоит сверхзадача, чтобы «Зенит» стал чемпионом

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что перед «Зенитом» и всеми, кто его окружает, стоит «сверхзадача» — привести клуб к чемпионству.

— Что ждать от зимнего перерыва в контексте «Зенита»?
— Ну что ждать… В феврале уже будет турнир, там посмотрим на контрольные игры. Посмотрим, как это всё будет выглядеть.

— Какие ожидания от нового года?
— У нас стоит сверхзадача, чтобы «Зенит» стал чемпионом, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

