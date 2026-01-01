«Пусть 2026 год будет ещё лучше». Дивеев сделал новогодний пост в соцсетях

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев сделал новогодний пост в социальных сетях. Он выразил надежду, что 2026 год получится ещё лучше 2025-го.

«Этот [2025] год был очень эмоциональным и насыщенным. Пусть следующий будет ещё лучше. Желаю всем здоровья, больше позитивных моментов и много радости!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале, прикрепив праздничное фото.

Ранее сообщалось, что Дивеев близок к переходу в «Зенит». ЦСКА может обменять его на Лусиано Гонду.

Дивеев выступает за красно-синих с лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.