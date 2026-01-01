Стала известна позиция «Спартака» по будущему Вадима Романова — источник

Московский «Спартак» заинтересован в том, чтобы нынешний исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов остался в команде после назначения нового постоянного наставника. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, «Спартак» положительно смотрит на дальнейшее сотрудничество с Романовым даже после назначения нового главного тренера. Однако ключевое решение в этом вопросе должен будет принять новый наставник красно-белых. Если он согласится, чтобы Романов вошёл в его штаб, то клуб утвердит данное решение.

Напомним, 11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича. С тех пор Романов занимает пост главного тренера на временной основе. По данным СМИ, основным кандидатом на должность наставника московской команды является испанец Хуан Карседо.