Лука Модрич рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, что стал бы официантом, если бы не начал заниматься футболом. Широкую известность Модричу принесли выступления за мадридский «Реал», в составе которого хорват выиграл множество трофеев. Также Лука выступал за «Динамо» Загреб и лондонский «Тоттенхэм». За «Милан» полузащитник играет с лета 2025 года.

«Мне нравится нормальность. Нормальная семья, нормальная жизнь, мелочи. Я не чувствую себя особенным. За всю жизнь я ни разу не думал, что я выше кого-то другого. Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом. Я был в этом хорош, мне это нравилось.

Я учился в школе гостиничного бизнеса. На первом году обучения мы практиковались в ресторане Marina в Задаре, где проводились свадебные обеды. Я подавал напитки, а на хорватских свадьбах много пьют. Единственное, что мне не нравилось, – это мыть посуду», — приводит слова Модрича Corriere della Sera.

