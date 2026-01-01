Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола обозначил, чего хочет от перенёсшего травму «крестов» Родри

Хосеп Гвардиола обозначил, чего хочет от перенёсшего травму «крестов» Родри
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Родри. Ранее испанский хавбек травмировал крестообразную связку колена.

«Единственное, чего я хочу, это видеть Родри счастливым. Я знаю, что с его коленом всё в порядке. Как и с мышцами. Я хочу видеть того Родри, которого мы все видели. Как он получает радость от игры и так далее. И я хочу этого, в первую очередь, для него. Для команды, конечно, тоже, пусть это и звучит эгоистично. Надеюсь, шаг за шагом Родри вернётся в строй, ведь в прошлом сезоне нам его очень не хватало. Два года подряд он был нашим лучшим игроком», — приводит слова Гвардиолы City Report в социальной сети X.

Материалы по теме
Гвардиола высказался о поддержке от руководства «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android