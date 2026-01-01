Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Никифоров: желаю всем нам, чтобы в 2026 году Россию вернули в официальные турниры

Юрий Никифоров: желаю всем нам, чтобы в 2026 году Россию вернули в официальные турниры
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров пожелал футбольным болельщикам, чтобы в наступившем 2026 году Россия вернулась на международную футбольную арену.

«Всех с наступившим Новым годом! Здоровья, счастья, любви, долголетия. Пожелание всем нам на 2026 год — чтобы быстрее Россию вернули в официальные турниры», — сказал Юрий Никифоров корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. ФИФА и УЕФА приняли такое решение из-за политической обстановки в мире и конфликта России с Украиной.

Материалы по теме
Эксклюзив
Глава РФС Дюков: решение остаться в УЕФА было единственным возможным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android