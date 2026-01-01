Юрий Никифоров: желаю всем нам, чтобы в 2026 году Россию вернули в официальные турниры

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров пожелал футбольным болельщикам, чтобы в наступившем 2026 году Россия вернулась на международную футбольную арену.

«Всех с наступившим Новым годом! Здоровья, счастья, любви, долголетия. Пожелание всем нам на 2026 год — чтобы быстрее Россию вернули в официальные турниры», — сказал Юрий Никифоров корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. ФИФА и УЕФА приняли такое решение из-за политической обстановки в мире и конфликта России с Украиной.