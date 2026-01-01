Скидки
Экс-защитник «Спартака» Комбаров признался, что переехал в США

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров признался, что перебрался жить в Соединённые Штаты Америки. По словам Комбарова, в США он живёт уже полтора года.

— Вы переехали в США. Сколько уже прошло времени?
— Полтора года.

— Как родилась идея улететь за океан?
— Была виза, изначально поехали в Америку на лето. На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьёй. Всё понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться.

— На постоянной основе?
— А мы часто летаем в Москву, проблем нет.

— Есть ли какие-то сложности из-за того, что вы русский?
— Никто не смотрит в твой паспорт. Без разницы, из России ты или Австралии. Если ты нормальный человек, то таким будешь в любой стране мира.

— В чём главное отличие жизни в России и США?
— Штаты большие и разные. Могу сравнивать с Майами. Климат тут классный, океан, много футбола для детей, различные секции, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

