Тюкавин: желаю болельщикам «Динамо» в 2026 году не расстраиваться из-за нашей ужасной игры

Комментарии

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин выступил с новогодним обращением к клубу и болельщикам. «Динамо» ушло на зимний перерыв на 10-м месте в Мир РПЛ.

«Хочу пожелать «Динамо» всего самого наилучшего в 2026 году, удачных матчей. А болельщикам — чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 15 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Тюкавина с московским «Динамо» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 15 млн.

Константин Тюкавин: возможно, 2025 год был проверкой на прочность для меня
