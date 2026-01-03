Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 3 января

Сегодня, 3 января, состоятся два матча 1/8 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка Африки на 3 января (время — московское):

19:00. Сенегал — Судан;

22:00. Мали — Тунис.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

