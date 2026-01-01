Представитель Батракова назвал игрока лучшим российским футболистом 2025 года

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, назвал игрока железнодорожников лучшим российским футболистом 2025 года.

«Я бы точно занёс этот год в плюс для Батракова. Многие опасались синдрома второго сезона, который многие молодые игроки проводят неудачно. Но в случае с Лёшей все увидели, что он не только избежал спада, но и продолжает двигаться вперёд. Он и мы как его окружение очень рады. Я, наверное, не буду объективен, но для меня Батраков однозначно лучший российский футболист в 2025 году», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.