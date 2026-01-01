Роман Павлюченко раскритиковал результаты «Спартака» в 2025 году

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко раскритиковал результаты красно-белых в 2025 году. После 18 туров Мир РПЛ этого сезона «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.

— Как оцените результаты «Спартака» по итогам этого года?

— Плохо! Для меня — плохо. «Спартак» — это клуб, который много лет ставит задачи бороться за чемпионство. Но сегодня они за чемпионство не борются. Хотя ещё игр много, сейчас зимняя пауза. Какие-то трансферы, наверное, будут. Может быть, команда и преобразится.

Я бы не сказал, что «Спартак» прям провально сыграл. Но умудряются, ставя задачи стать чемпионом, обыгрывать «Локомотив», а потом в большинстве проигрывать «Балтике». Я бы считал провальной первую часть сезона для «Спартака». Но ничего не потеряно. Всё будет зависеть от того, как они пройдут сборы. На мой взгляд, надо укрепляться», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.