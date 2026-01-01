Губерниев: герой года в российском футболе — Матвей Сафонов

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев назвал голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова героем года в российском футболе. Ранее вратарь помог парижанам выиграть Межконтинентальный кубок. Сафонов выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2024 года. Ранее вратарь защищал цвета «Краснодара».

«На международную арену мы пока не возвращаемся, особых перспектив на данный момент в футболе нет. Второй чемпионат мира пройдёт без нас. Чемпионат России неплохой, хорошая борьба. Герой года — Матвей Сафонов! Я думаю, не надо объяснять почему», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.