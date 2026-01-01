Скидки
«Его авторитет непререкаем». Чанов назвал лучших игроков ЦСКА в 2025 году

Комментарии

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших игроков армейцев в 2025 году, выделив в том числе Ивана Облякова и Игоря Дивеева.

«Я назову четвёрку лучших игроков ЦСКА в 2025 году. Это Ваня Обляков, Матвей Кисляк, Игорь Дивеев и, конечно, Игорь Акинфеев. Он не просто вратарь, который выручает. Это человек, вокруг которого строится большинство игры: где-то прибавить, где-то снизить темп. Его опыт и понимание игры — это главное. Игорь — номер один в ЦСКА. Его авторитет непререкаем. Мы видим, как Слава Тороп растёт рядом с Игорем. Чувствуется, когда Акинфеева нет в воротах. Мы с вами поговорили, выбрали лучших — как видите, мы даже нападающего не включили в эту четвёрку. Дивеев играет нападающего, забивает (смеётся)», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

