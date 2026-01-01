Экс-футболист ЦСКА может продолжить карьеру в «Фиорентине» или «Торино»

Центральный защитник «Фенербахче» Родриго Бекао может перейти в «Верону», «Фиорентину», «Торино» или «Дженоа», сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, потерявший место в основе «Фенербахче» футболист желает вернуться в Италию, однако интерес к нему проявляют также бразильские клубы.

В сезоне-2018/2019 Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды. Бразилец помог армейцам выиграть Суперкубок России. Действующий контракт Родриго с «Фенербахче» рассчитан до конца июня 2028 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.