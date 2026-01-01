Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист ЦСКА может продолжить карьеру в «Фиорентине» или «Торино»

Экс-футболист ЦСКА может продолжить карьеру в «Фиорентине» или «Торино»
Комментарии

Центральный защитник «Фенербахче» Родриго Бекао может перейти в «Верону», «Фиорентину», «Торино» или «Дженоа», сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, потерявший место в основе «Фенербахче» футболист желает вернуться в Италию, однако интерес к нему проявляют также бразильские клубы.

В сезоне-2018/2019 Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды. Бразилец помог армейцам выиграть Суперкубок России. Действующий контракт Родриго с «Фенербахче» рассчитан до конца июня 2028 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

Материалы по теме
«Рад, что не уехал в Москву». Джо Коул — о сорванной аренде в ЦСКА из «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android