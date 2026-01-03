Скидки
Мали — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Монако — Лион: во сколько начало матча 17-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Монако» — «Лион»: во сколько начало матча 17-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Не начался
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли встречалась с «Марселем» и уступила со счётом 0:1. В следующем туре «Монако» сыграет с «Лорьяном» (16 января). В 16-м туре Лиги 1 «Лион» проводил матч с «Гавром», в котором победил со счётом 1:0. В 18-м туре подопечные Паулу Фонсеки встретятся с «Брестом» (18 января).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
