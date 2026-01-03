«Монако» — «Лион»: во сколько начало матча 17-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли встречалась с «Марселем» и уступила со счётом 0:1. В следующем туре «Монако» сыграет с «Лорьяном» (16 января). В 16-м туре Лиги 1 «Лион» проводил матч с «Гавром», в котором победил со счётом 1:0. В 18-м туре подопечные Паулу Фонсеки встретятся с «Брестом» (18 января).

