Арне Слот раскрыл, почему «Ливерпуль» купил Жереми Фримпонга

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему мерсисайдский клуб решил приобрести правого защитника Жереми Фримпонга из «Байера». Летом 2025 года «красных» покинул Трент Александер-Арнольд, отправившийся в мадридский «Реал», а «Ливерпуль» заручился услугами Фримпонга.

«Когда мы рассматривали варианты, Жереми был одним из первых, на кого мы обратили внимание. Во многом потому, что у него прекраснейшая скорость. Темп — это одно дело. Важная вещь, когда вам нужно подключаться в атаку, но скорость жизненного необходима, если вы противостоите крайним нападающим «ПСЖ», например», — приводит слова Слота The Anfield Buzz в социальной сети X.