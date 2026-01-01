Скидки
Отец Жерсона заявил, что полузащитник «Зенита» договаривается о переходе в «Крузейро»

Маркао, отец полузащитника «Зенита» Жерсона, рассказал о ходе переговоров футболиста с бразильским «Крузейро». Ранее сообщалось, что бразильцы не готовы платить € 40 млн, которые запрашивает санкт-петербургский клуб за хавбека.

«Переговоры идут хорошо. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но проект «Крузейро» очень позитивен для Жерсона. Он игрок, который интересен многим бразильским клубам. Когда он вернётся из отпуска, конечно, все будут хотеть его видеть. Я поговорил с владельцем «Крузейро», мне понравилось. Он очень искренний парень… Я рассказал ему, что у нас есть проект по подготовке к чемпионату мира. Этот проект очень важен. Я был бы очень рад увидеть своего сына на чемпионате мира. А близость к сборной, близость ко всем, облегчает задачу. Я с оптимизмом смотрю на этот проект.

Но всё зависит от «Зенита». У Жерсона контракт на четыре года, так что всё, что произойдёт, — если произойдёт – только по решению «Зенита», – приводит слова Маркао издание Itatiaia.

