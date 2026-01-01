«Челси» принял решение по будущему Энцо Марески — Фабрицио Романо

Руководство лондонского «Челси» приняло решение отправить в отставку с поста главного тренера первой команды Энцо Мареску. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, официальное заявление об увольнении итальянца последует позже, а «Челси» тем временем приступает к поиску нового главного тренера.

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. Прежде специалист работал в «Лестере» и «Парме».