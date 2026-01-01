Скидки
Энцо Мареска — первый тренер за всю историю АПЛ, которого уволили в Новый год

Энцо Мареска — первый тренер за всю историю АПЛ, которого уволили в Новый год
Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска стал первым тренером за всю историю существования английской Премьер-лиги (с 1992 года. — Прим. «Чемпионата»), который лишился своей должности в Новый год. Об этом сообщает Opta в соцсети X.

Сегодня, 1 января, «синие» объявили о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом, который прежде работал в «Лестере», «Парме» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «Челси» планирует найти замену Мареске в самое ближайшее время.

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

