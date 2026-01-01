Скидки
Жозе Моуринью готов вернуться в «Челси», если его попросят — источник

Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью готов возглавить «Челси», если лондонский клуб сделает ему соответствующее предложение. Португалец считает «Челси» своей настоящей любовью и хочет вновь стать главным тренером «синих». Об этом сообщает Indykaila News в социальной сети X. При этом, по данным источника, «Челси» может не отвечать взаимностью Жозе — лондонцам нужен современный тренер.

Моуринью тренировал «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

«Челси» объявил об увольнении Энцо Марески
