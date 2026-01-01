Скидки
Лука Модрич: не понимаю сегодняшних войн, они разрушают всё без причины

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о войнах. Лука родился в 1985 году, его детство прошло в период войны в Хорватии, длившейся с 1991 по 1995 год. Из-за неё он вместе с семьей стал беженцем.

– Сегодня войны не закончились.
– [Югославские войны] были безумием. Я не понимал тех войн тогда и не понимаю сегодняшних. Жизнь прекрасна, а войны разрушают всё без всякой причины, — приводит слова Модрича Corriere della Sera.

Широкую известность Модричу принесли выступления за мадридский «Реал», в составе которого хорват выиграл множество трофеев. Также Лука выступал за «Динамо» Загреб и лондонский «Тоттенхэм». За «Милан» полузащитник играет с лета 2025 года.

