Дан Петреску, у которого обнаружили рак, планирует вернуться в Россию

Комментарии

Футбольный агент Николае Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» и московского «Динамо» Дана Петреску, заявил, что его клиент хотел бы снова поработать в России. Ранее стало известно, что Петреску диагностировали рак.

«Дан Петреску сказал, что Россия – это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать. Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок», — приводит слова Пырнэу «РИА Новости Спорт».

Будучи тренером, Дан работал с «Рапидом» из Бухареста, краковской «Вислой», «Кубанью», «Динамо», «Аль-Араби», «Клужем» и корейским «Чонбук Хёндэ Моторс». В конце декабря Дану Петреску исполнилось 58 лет.

