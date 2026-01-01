Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Дмитрий Сычёв назвал команду-феномен 2025 года в российском футболе.

«Приятный сюрприз и феномен 2025 года – это «Балтика» во главе с Андреем Талалаевым, которая очень мощно ворвалась в Премьер-Лигу, достойно смотрится на фоне грандов и ничем им не уступает», – сказал Сычёв корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Команда-новичок РПЛ пропустила семь голов в первой половине сезона, что является лучшим результатом турнира.