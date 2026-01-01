«Ливерпуль» — «Лидс»: онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 1 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лидс Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 32 набранных очка в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 13 очков. «Лидс» с 20 очками располагается на 16-й строчке в таблице английской Премьер-лиги.