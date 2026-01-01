Скидки
Аленичев пожелал российским футболистам быть оптимистами в 2026 году

Бывший полузащитник московского «Спартака», а также победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев пожелал российским футболистам быть оптимистами в 2026 году.

«Всем нашим российским футболистам пожелаю быть оптимистами. Чтобы верили, мы скоро вернёмся в Европу и будем участвовать в международных соревнованиях. Конечно, хотелось, чтобы на примере Матвея Сафонова, который недавно совершил исторический подвиг, российские футболисты понимали, если есть возможность и хорошее предложение из Европы, надо уезжать. Чтобы всем нашим европейским «доброжелателям» показать и доказать, что в России тоже есть сильные футболисты», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

