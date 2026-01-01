«Сандерленд» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 1 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Сандерленд» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, у команды в активе 40 очков.

В предыдущем туре «Сандерленд» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» со счётом 1:1, а «Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (2:1).