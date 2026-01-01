Скидки
Правительство Габона приняло решение распустить национальную команду

Сборная Габона приостановила свою деятельность до дальнейшего уведомления по решению правительства страны после неудачного выступления в Кубке африканских наций. Об этом сообщил The Athletic.

Отмечается, что после вылета из турнира правительство Габона опубликовало заявление, зачитанное по национальному телевидению, в котором назвало выступление команды позорным и заявило, что Пьер-Эмерик Обамеянг и Экеле Манга исключены из состава сборной, а тренерский штаб распущен. Экеле Манга — игрок с наибольшим количеством матчей за сборную страны (105), а Обамеянг — лучший бомбардир (41).

Габон занял последнее место в группе F, проиграв все свои матчи. В последней встрече с Кот-д'Ивуаром габонцы вели в счёте 2:0, но затем пропустили три мяча и потерпели поражение.

