Энцо Мареска отказался от компенсации после увольнения из «Челси» — talkSPORT

Бывший главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска отказался от компенсации после увольнения из клуба. Об этом сообщил talkSPORT.

«Челси» объявил об увольнении Энцо Марески сегодня, 1 января. Срок контракта специалиста с клубом был рассчитан до лета 2029 года.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 30 очков за 19 матчей. На первом месте располагается «Арсенал», на счету которого 45 очков. В ближайшем туре чемпионата Англии «Челси» на выезде сыграет с «Манчестер Сити» в воскресенье, 4 января. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.