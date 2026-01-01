Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энцо Мареска отказался от компенсации после увольнения из «Челси» — talkSPORT

Энцо Мареска отказался от компенсации после увольнения из «Челси» — talkSPORT
Комментарии

Бывший главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска отказался от компенсации после увольнения из клуба. Об этом сообщил talkSPORT.

«Челси» объявил об увольнении Энцо Марески сегодня, 1 января. Срок контракта специалиста с клубом был рассчитан до лета 2029 года.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 30 очков за 19 матчей. На первом месте располагается «Арсенал», на счету которого 45 очков. В ближайшем туре чемпионата Англии «Челси» на выезде сыграет с «Манчестер Сити» в воскресенье, 4 января. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»
Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android