Главный тренер «Страсбурга» входит в число кандидатов на пост наставника «Челси»

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор является одним из кандидатов на пост наставника лондонского «Челси» после увольнения Энцо Марески. Об этом сообщает ESPN. При этом Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» не рассматривается на эту должность.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 14 очков.

Напомним, в 2023 году владельцы «Челси», управляющие консорциумом Clearlake Capital, выкупили акции «Страсбурга».

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

